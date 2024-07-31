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Олимпиада-2024: итоги дня 31 июля и медальный зачет

Фото: Британки завоевали "золото" в академической гребле (x.com/TeamGB)
Автор: Антон Федорцив

Пятый соревновательный день на Олимпиаде в Париже завершился. 31 июля разыграно 18 комплектов наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Француженка Кассандра Богран триумфововала в триатлоне среди женщин. Хозяйка соревнований опередила швейцарку Жюли Деррон и Бэт Поттер из Соединенного Королевства. Соревнования состояли из плавания в Сене, велозаезде и беге.

Алекс Йи из Соединенного Королевства выиграл мужские соревнования в триатлоне. Он захватил лидерство на третьем этапе троеборья – забега. Новозеландца Хейдена Уайлда британский атлет опередил всего на 6 секунд, а француза Лео Бергера – на 10.

Китайский дуэт Чэнь Юйси и Цюань Хунчань победил в синхронных прыжках в воду с 10-метровой платформы. Спортсменки из Поднебесной легко обогнали всех конкурентов. "Серебро" досталось КНДР, а бронзовые медали – Великобритании.

Британская сборная одержала победу в соревновании парных четверок в академической гребле. Экипаж из Соединенного Королевства с фотофинишем опередил Нидерланды. Бронзовые награды завоевали немки, а сборная Украины досадно финишировала на 5-м месте.

Японец Шинносуке Ока выиграл индивидуальное многоборье в спортивной гимнастике. С итоговым результатом 86.832 балла он обошел китайских гимнастов Чжана Бохена и Сяо Жотена. Четвертым финишировал украинец Илья Ковтун.

Другие финалы одной строкой

  • сборная Нидерландов триумфовала в соревновании парных четверок в академической гребле

  • китаянка Дэн Явень победила в индивидуальном турнире велофристайла

  • аргентинский велофристайлист Хосе Торрес Хиль выиграл соревнование на BMX

  • Адриана Руано Олива из Гватемалы завоевала "золото" в турнире стрелков в трапе

  • хорватская дзюдоистка Барбара Матич триумфовала в весовой категории до 70 кг.
  • грузин Лаша Бекаури выиграл золотую медаль в соревновании дзюдоистов (до 90 кг)

  • представительница Австралии Джессика Фокс триумфовала в одиночном гребном слаломе (каноэ)

  • Республика Корея взяла "золото" в командном турнире саблистов

  • шведская пловчиха Сара Сьестрем выиграла стометровку вольным стилем

  • француз Леон Маршан победил на 200-метровке баттерфляем

  • Кейти Ледеки из США триумфовала в плавании на 1500 м вольным стилем

  • Леон Маршан получил очередную золотую медаль в заплыве на 200 м брассом

  • китайский пловец Пань Чжанле выиграл 100-метровку вольным стилем

 

 

 

Сборная Китая вышла в лидеры общего зачета команд. Спортсмены из Поднебесной завоевали 19 наград, в том числе 9 золотых. Рядом расположились Франция и Япония (по 8 золотых медалей). Украинская сборная с единственной "бронзой" в активе опустилась на 41-е место.

К слову, ранее вспомнили путь бибоя Семенихина на Олимпийские игры.

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