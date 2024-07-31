Олимпиада-2024: британец Йи победил в мужском триатлоне

Представитель Соединенного Королевства Алекс Йи триумфовал в мужском триатлоне на Олимпийских играх 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

26-летний атлет победил в олимпийском троеборье. Он одолел дистанцию за 1:43:33 часа.

Йи вышел в лидеры на финальном этапе – беге на 8,55 км. После плавания в Сене он был 18-м, а после велозаезда поднялся на 16-е место. В конце концов новозеландца Хейдена Уайлда британский спортсмен опередил всего на 6 секунд. Третьим финишировал француз Лео Бергер.

Для Йи "золото" Парижа – второе в олимпийских выступлениях. Три года назад в Токио он выиграл золотую награду в смешанной эстафете. В триатлоне британец тогда завоевал "серебро".

Олимпиада-2024, триатлон, мужчины:

Алекс Йи (Соединенное Королевство) Хейден Уайлд (Новая Зеландия) – +0:00:06 Лео Бергер (Франция) – +0:00:10

Ранее француженка Кассандра Богран триумфовала в триатлоне среди женщин. Хозяйка соревнований опередила швейцарку Жюли Деррон и Бет Поттер из Соединенного Королевства. Оба соревнования были под угрозой из-за состояния воды в Сене.