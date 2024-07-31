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Олимпиада-2024: британец Йи победил в мужском триатлоне

Париж, Среда 31 июля 2024 14:42
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Олимпиада-2024: британец Йи победил в мужском триатлоне Фото: Алекс Йи стал олимпийским чемпионом Парижа (x.com/TeamGB)
Автор: Антон Федорцив

Представитель Соединенного Королевства Алекс Йи триумфовал в мужском триатлоне на Олимпийских играх 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

26-летний атлет победил в олимпийском троеборье. Он одолел дистанцию за 1:43:33 часа.

Йи вышел в лидеры на финальном этапе – беге на 8,55 км. После плавания в Сене он был 18-м, а после велозаезда поднялся на 16-е место. В конце концов новозеландца Хейдена Уайлда британский спортсмен опередил всего на 6 секунд. Третьим финишировал француз Лео Бергер.

Для Йи "золото" Парижа – второе в олимпийских выступлениях. Три года назад в Токио он выиграл золотую награду в смешанной эстафете. В триатлоне британец тогда завоевал "серебро".

Олимпиада-2024, триатлон, мужчины:

  1. Алекс Йи (Соединенное Королевство)
  2. Хейден Уайлд (Новая Зеландия) – +0:00:06
  3. Лео Бергер (Франция) – +0:00:10

Ранее француженка Кассандра Богран триумфовала в триатлоне среди женщин. Хозяйка соревнований опередила швейцарку Жюли Деррон и Бет Поттер из Соединенного Королевства. Оба соревнования были под угрозой из-за состояния воды в Сене.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 30 июля на Олимпиаде-2024.

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