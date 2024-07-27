Олимпиада-2024: итоги дня 27 июля и медальный зачет

Сборная Китая завоевала первые золотые награды Игр-2024. Дуэт стрелков Хуан Юйтин и Шэн Лихао триумфовали в стрельбе из пневматической винтовки (10 м, микст). В финальном поединке они одолели пару из Республики Корея, а третьими соревнования завершили казахи.

Далее синхронистки Яни Чан и Ивэнь Чэнь принесли Китаю второе "золото". В прыжках в воду с трехметрового траплина они уверенно опередили дуэты из Штатов и Соединенного Королевства. Украинки Виктория Кесарь и Анна Письменская финишировали на 7-й позиции.

Велосипедистка Грейси Браун выиграла золотую медаль для Австралии. Она победила в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Позади чемпионки остались британка Анна Хендерсон и Хлои Дайгерт из США. Украинская велосипедистка Юлия Бирюкова – лишь 27-я.

Бельгиец Ремко Эвенпул получил "золото" в разделке среди мужчин. Меньше полминуты ему проиграли еще три велосипедиста. Впрочем, на подиум попали только двое – итальянец Филиппо Ганна и соотечественник чемпиона Ваут ван Арт.

Сборная Франции триумфовала в турнире регби-7 благодаря победе над Фиджи. До сих пор непобедимые океанийцы уступили хозяевам турнира, провалившись во второй половине (0:21). Бронзовые награды забрали регбисты из Южно-Африканской Республики.

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В лидерах общего медального зачета неожиданно оказалась Австралия. Тамошние спортсмены завоевали три золотых и две серебряные награды. Два "золота" и три медали в целом завоевала сборная Китая. Третьими идут Соединенные Штаты, получившие 5 наград, но американцы только однажды поднялись на вершину пьедестала.