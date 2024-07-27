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Олимпиада-2024: итоги дня 27 июля и медальный зачет

Фото: Ремко Эвенпул и Ваут ван Арт принесли Бельгии две награды в велоспорте (x.com/Olympics)
Автор: Антон Федорцив

Первый соревновательный день на летней Олимпиаде в Париже завершился. 27 июля разыграли тринадцать комплектов наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Сборная Китая завоевала первые золотые награды Игр-2024. Дуэт стрелков Хуан Юйтин и Шэн Лихао триумфовали в стрельбе из пневматической винтовки (10 м, микст). В финальном поединке они одолели пару из Республики Корея, а третьими соревнования завершили казахи.

Далее синхронистки Яни Чан и Ивэнь Чэнь принесли Китаю второе "золото". В прыжках в воду с трехметрового траплина они уверенно опередили дуэты из Штатов и Соединенного Королевства. Украинки Виктория Кесарь и Анна Письменская финишировали на 7-й позиции.

Велосипедистка Грейси Браун выиграла золотую медаль для Австралии. Она победила в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Позади чемпионки остались британка Анна Хендерсон и Хлои Дайгерт из США. Украинская велосипедистка Юлия Бирюкова – лишь 27-я.

Бельгиец Ремко Эвенпул получил "золото" в разделке среди мужчин. Меньше полминуты ему проиграли еще три велосипедиста. Впрочем, на подиум попали только двое – итальянец Филиппо Ганна и соотечественник чемпиона Ваут ван Арт.

Сборная Франции триумфовала в турнире регби-7 благодаря победе над Фиджи. До сих пор непобедимые океанийцы уступили хозяевам турнира, провалившись во второй половине (0:21). Бронзовые награды забрали регбисты из Южно-Африканской Республики.

Другие финалы одной строкой

  • японка Нацуми Цунода выиграла "золото" в соревновании дзюдоисток (до 48 кг)
  • казахский дзюдоист Елдос Сметов не имел равных в весовой категории до 60 кг
  • австралийская пловчиха Ариарне Титмус победила в 400-метровке вольным стилем
  • немец Лукас Мертенс триумфовал на дистанции 400 м свободным стилем у мужчин
  • Австралия выиграла эстафету 4x100 м в плавании среди женских команд
  • сборная США взяла "золото" в мужской эстафете 4x100 м в плавании
  • фехтовальщица из Гонконга Вивиан Кон выиграла финал в шпаге
  • кореец О Сан Ук получил золотую медаль в соревновании саблистов

 

 

В лидерах общего медального зачета неожиданно оказалась Австралия. Тамошние спортсмены завоевали три золотых и две серебряные награды. Два "золота" и три медали в целом завоевала сборная Китая. Третьими идут Соединенные Штаты, получившие 5 наград, но американцы только однажды поднялись на вершину пьедестала.

К слову, ранее футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.

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