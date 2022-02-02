Ще одна українська біатлоністка летить на Олімпійські ігри

Біатлоністка Анастасія Меркушина, яка була запасною на Олімпійські ігри, полетить в Пекін, щоб за можливості замінити хвору учасницю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт НОК України.

Федерація біатлону України звернулася до Національного олімпійського комітету України щодо включення Анастасії Меркушиної до складу Олімпійської збірної у статусі запасної спортсменки, яка зможе у разі необхідності замінити Олену Білосюк, якщо її стан не покращиться.

НОК України оперативно відреагував на звернення Федерації біатлону. Планується, що вже 5 лютого після проходження тестування на коронавірус Анастасія Меркушина відправиться до Пекіна.