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Ще одна українська біатлоністка летить на Олімпійські ігри

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Пекін, Середа 02 лютого 2022 17:50
Ще одна українська біатлоністка летить на Олімпійські ігри Фото: Анастасія Меркушина (noc-ukr.org)
Автор: Андрій Вирва

Біатлоністка Анастасія Меркушина, яка була запасною на Олімпійські ігри, полетить в Пекін, щоб за можливості замінити хвору учасницю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт НОК України.

Федерація біатлону України звернулася до Національного олімпійського комітету України щодо включення Анастасії Меркушиної до складу Олімпійської збірної у статусі запасної спортсменки, яка зможе у разі необхідності замінити Олену Білосюк, якщо її стан не покращиться.

НОК України оперативно відреагував на звернення Федерації біатлону. Планується, що вже 5 лютого після проходження тестування на коронавірус Анастасія Меркушина відправиться до Пекіна.

Нагадаємо, що капітан жіночої збірної України Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус. Українка ізольована, проходить щоденне тестування і має постійну підтримку від лікаря команди.

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