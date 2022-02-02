Ще одна українська біатлоністка летить на Олімпійські ігри
Біатлоністка Анастасія Меркушина, яка була запасною на Олімпійські ігри, полетить в Пекін, щоб за можливості замінити хвору учасницю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт НОК України.
Федерація біатлону України звернулася до Національного олімпійського комітету України щодо включення Анастасії Меркушиної до складу Олімпійської збірної у статусі запасної спортсменки, яка зможе у разі необхідності замінити Олену Білосюк, якщо її стан не покращиться.
НОК України оперативно відреагував на звернення Федерації біатлону. Планується, що вже 5 лютого після проходження тестування на коронавірус Анастасія Меркушина відправиться до Пекіна.
Нагадаємо, що капітан жіночої збірної України Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус. Українка ізольована, проходить щоденне тестування і має постійну підтримку від лікаря команди.