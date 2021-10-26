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Зимова Олімпіада-2022. Китай показав, як виглядатимуть медалі

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Пекін, Вівторок 26 жовтня 2021 18:41
Зимова Олімпіада-2022. Китай показав, як виглядатимуть медалі Фото: як будуть виглядати медалі на зимових ОІ-2022 (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні показав дизайн медалей, які будуть отримувати спортсмени. Організатори представили дизайн медалей відразу для Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Олімпіади.

Як виглядатимуть медалі Олімпіади

На лицевій стороні медалей буде вигравійовано логотип п'яти олімпійських кілець, довкола якого буде розміщувати назва ігор англійською мовою. Також на медалях буде емблема зимових ОІ-2022 та повна назва ще й китайською мовою.

На задній частині медалей будуть кільця, на яких розташовані 24 точки, що символізують безкрайнє зоряне небо та гармонію між людиною та природою, а також порядковий номер цих ігор.

Як виглядатимуть медалі Паралімпіади

Лицева сторона медалей зимових Паралімпійських ігор буде прикрашена логотипом Паралімпіади, а також назвами англійською (в центрі) та китайською (довкола) мовами.

На задню частину медалей також нанесли кілька з точками. В центрі розмістилися логотип змагань та назва китайською мовою.

Нагадаємо, медалі Олімпійських ігор у Токіо були виготовлені з перероблених смартфонів, гаджетів та побутової техніки. Таким чином організатори Олімпіади хотіли привернути увагу до проблем з екологією.

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