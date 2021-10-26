Зимова Олімпіада-2022. Китай показав, як виглядатимуть медалі

Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні показав дизайн медалей, які будуть отримувати спортсмени. Організатори представили дизайн медалей відразу для Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Олімпіади.

Watch this video to take a closer look at our medals and understand the excitement, enthusiasm, and concept behind the medals‘design. #Beijing2022 #Olympics #medal pic.twitter.com/Zjr2t7Bq5w — Beijing 2022 (@Beijing2022) October 26, 2021

Як виглядатимуть медалі Олімпіади

На лицевій стороні медалей буде вигравійовано логотип п'яти олімпійських кілець, довкола якого буде розміщувати назва ігор англійською мовою. Також на медалях буде емблема зимових ОІ-2022 та повна назва ще й китайською мовою.

На задній частині медалей будуть кільця, на яких розташовані 24 точки, що символізують безкрайнє зоряне небо та гармонію між людиною та природою, а також порядковий номер цих ігор.

Як виглядатимуть медалі Паралімпіади

Лицева сторона медалей зимових Паралімпійських ігор буде прикрашена логотипом Паралімпіади, а також назвами англійською (в центрі) та китайською (довкола) мовами.

На задню частину медалей також нанесли кілька з точками. В центрі розмістилися логотип змагань та назва китайською мовою.