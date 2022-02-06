ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна в топ-4 футзального Євро, старт зимової Олімпіади та нові "королі" Африки: підсумки тижня в спорті

Новость на русском →
Неділя 06 лютого 2022 23:55
Україна в топ-4 футзального Євро, старт зимової Олімпіади та нові "королі" Африки: підсумки тижня в спорті Фото: Збірна України з футзалу (twitter.com/UEFAFutsal)
Автор: Антон Федорців

Збірна України з футзалу в четвірці найкращих команд Європи, в Пекіні стартували зимові Олімпійські ігри 2022 року, а збірна Сенегалу вперше в історії стала володарем Кубка африканських націй.

Дайджест головних спортивних подій тижня – в матеріалі РБК-Україна.

Футзальне Євро-2022

Українська національна команда вперше з Євро-2005 дісталася до 1/2 фіналу великого турніру. Після гойдалок у груповому етапі "синьо-жовті" видали три феєричні матчі цього тижня.

Спершу в чвертьфіналі чемпіонату підопічні Олександра Косенка перестріляли казахів (5:3). А далі турнірна сітка подарувала протистояння, якого роками намагаються уникнути міжнародні федерації – Україна проти Росії.

Україна в топ-4 футзального Євро, старт зимової Олімпіади та нові &quot;королі&quot; Африки: підсумки тижня в спорті

Українці видали матч життя, але таки поступилися російській команді, де першу скрипку грають натуралізовані бразильці. Справжня драма з надією на фінальних хвилинах – другий гол за рахунку 1:3 і пенальті – змінилися на розчарування, коли Шотурма схибив з позначки.

"Втішний фінал" проти Іспанії українці програли (1:4), вочевидь, якраз через емоційну втому. Однак, Євро-2022 не тільки повернуло збірну України до еліти футзалу. Чемпіонат ще й привернув увагу на батьківщині й потенційно сприятиме популярності гри. А поки чемпіоном стала Португалія.

Україна в топ-4 футзального Євро, старт зимової Олімпіади та нові &quot;королі&quot; Африки: підсумки тижня в спорті

Старт Олімпіади-2022

Із пишної церемонії відкриття на пекінському "Національному стадіоні" стартували зимові Олімпійські ігри. Делегація кожної з країн-учасниць пройшли традиційною ходою. Україна була представлена десятком спортсменів, яких з трибун підтримав президент НОК Сергій Бубка.

Усього до Китаю полетіло 45 українських спортсменів. Вони змагаються у 12-ти дисциплінах. Найбільше надії вітчизняні вболівальники покладають на біатлон і фрістайл. Щоправда, в двоборстві Україна вже встигла провалитися. У змішаній естафеті українці стали лише 13-ми. Тріумфували ж норвежці з Йоханнесом Бьо на чолі.

Україна в топ-4 футзального Євро, старт зимової Олімпіади та нові &quot;королі&quot; Африки: підсумки тижня в спорті

Перші дні змагань принесли низку несподіванок і нових рекордів. Зокрема, перше "золото" в історії зимових Ігор взяла Нова Зеландія. А нідерландська ковзанярка Ірен Схаутен оновила рекорд на дистанції 3000 м у жінок. Медалі здобули вже 18 країн. У новому тижні – черга за Україною.

Кубок африканських націй

Нарешті головна футбольна подія тижня – фінал Кубка африканських націй. Ще в понеділок претендентів на трофей залишалося четверо. Та дива у півфіналах не сталося – у вирішальний матч потрапили очолювані зірками "Ліверпуля" збірні Сенегалу (Садьйо Мане) та Єгипту (Мохамед Салах).

Однак, фінал вийшов у традиційному передусім для Європи стилі. Багато боротьби, обмаль моментів, трилер із тактичними премудростями. Мане вже на 7-й хвилині міг стати національним героєм навіки, але єгипетський воротар впорався з одинадцятиметровим вінгера.

Довелося чекати ще майже 120 хвилин, аби нарешті побачити м'яч у сітці воріт. У післяматчевій лотереї обидві команди спочатку виглядали переконливо, та потім пішли промахи. А вирішальний одинадцятиметровий за Сенегал після сейву Менді реалізував, звісно ж, Мане. Із третьої спроби "Леви Теранги" виграли фінал КАН.

Україна в топ-4 футзального Євро, старт зимової Олімпіади та нові &quot;королі&quot; Африки: підсумки тижня в спорті

Нагадаємо, що раніше підбили підсумки 6 лютого на зимових Олімпійських іграх 2022 року. У медальному заліку лідирують Норвегія і Швеція.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Олімпіада Олимпиада 2022
NEWS
Спад на вихідних: в Україні виявили майже 28 000 нових випадків COVID
Спад на вихідних: в Україні виявили майже 28 000 нових випадків COVID
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США