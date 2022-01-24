Українців закликали не стояти поряд з росіянами на Олімпіаді в Пекіні: причина
Українських спортсменів закликали уникати будь-яких контактів з російськими представниками під час проведення Олімпійських ігор в Пекіні. Такі рекомендації пов'язують з тим, аби не допустити жодних провокацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, якого цитує "Суспільне".
"У нас була онлайн зустріч з усіма спортсменами і тренерами, як поводити себе у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе поводити у таких ситуаціях", - розповів міністр.
За його словами, українці, зокрема, не мають стояти поруч з російськими спортсменами, коли ті тримають свій прапор.
"Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії зі стягом. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали", - пояснив Гутцайт.
Нагадаємо, під час літніх Олімпійських ігор у Токіо минулого року розгорнувся скандал довкола української легкоатлетки Ярослави Магучіх.
Під час святкування українка обнялася із росіянкою Марією Ласіцкене, що підняло хвилю негативних коментарів на її адресу.
Після чого Магучіх відреагувала на скандал, вона заявила, що у її фотографії зі спортсменкою з РФ не було жодної політичної позиції.