Молдавскому олигарху-беглецу Плахотнюку дали 19 лет тюрьмы

Суд кишиневского сектора Буюканы признал Плахотнюка виновным в соучастии в хищении средств трех банков Молдовы. Следствие установило, что экс-политик получил 39 млн долларов и 3,5 млн евро из похищенных активов.

Сам Плахотнюк на оглашение приговора не явился. Он продолжает настаивать на своей невиновности.

Сторона обвинения требовала для олигарха максимального наказания - 25 лет лишения свободы. По словам прокурора, ведомство изучит аргументы суда относительно мягкости назначенного срока.

"Владимир Плахотнюк признан виновным по всем пяти пунктам обвинения. Он приговорен к 19 годам лишения свободы в тюрьме закрытого типа. Мы требовали 25 лет. Проанализируем аргументы суда и примем решение об обжаловании приговора", - подчеркнул он.

Защита Плахотнюка также намерена обжаловать решение суда. Адвокат олигарха назвал приговор незаконным, заявив, что процесс сопровождался серьезными нарушениями.

Что известно об олигархе Плахотнюке

Владимир Плахотнюк - один из самых богатых людей Молдовы и бывший депутат парламента. Он считается одним из ключевых фигурантов дела о так называемой "краже века" - исчезновение в 2013 году одного миллиарда долларов из молдавской банковской системы. Эта сумма составляла около 12% ВВП страны. Сам бизнесмен отвергает обвинения.

Беглый олигарх в июне 2019 года покинул Молдову, однако 22 июля был задержан в Греции, откуда собирался вылететь в Дубай. Плахотнюку почти удалось сесть на самолет в аэропорту Афин, однако у правоохранителей вызвали подозрение его документы на имя "Кирсанов".