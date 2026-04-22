RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Молдавскому олигарху-беглецу Плахотнюку дали 19 лет тюрьмы

16:48 22.04.2026 Ср
2 мин
Сторона обвинения считает приговор слишком мягким
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Плахотнюк, беглый молдавский олигарх-беглец (Getty Imagеs)

В Молдове бывшего лидера Демократической партии и олигарха Владимира Плахотнюка приговорили к 19 годам заключения по делу о краже миллиарда.

Суд кишиневского сектора Буюканы признал Плахотнюка виновным в соучастии в хищении средств трех банков Молдовы. Следствие установило, что экс-политик получил 39 млн долларов и 3,5 млн евро из похищенных активов.

Сам Плахотнюк на оглашение приговора не явился. Он продолжает настаивать на своей невиновности.

Сторона обвинения требовала для олигарха максимального наказания - 25 лет лишения свободы. По словам прокурора, ведомство изучит аргументы суда относительно мягкости назначенного срока.

"Владимир Плахотнюк признан виновным по всем пяти пунктам обвинения. Он приговорен к 19 годам лишения свободы в тюрьме закрытого типа. Мы требовали 25 лет. Проанализируем аргументы суда и примем решение об обжаловании приговора", - подчеркнул он.

Защита Плахотнюка также намерена обжаловать решение суда. Адвокат олигарха назвал приговор незаконным, заявив, что процесс сопровождался серьезными нарушениями.

Что известно об олигархе Плахотнюке

Владимир Плахотнюк - один из самых богатых людей Молдовы и бывший депутат парламента. Он считается одним из ключевых фигурантов дела о так называемой "краже века" - исчезновение в 2013 году одного миллиарда долларов из молдавской банковской системы. Эта сумма составляла около 12% ВВП страны. Сам бизнесмен отвергает обвинения.

Беглый олигарх в июне 2019 года покинул Молдову, однако 22 июля был задержан в Греции, откуда собирался вылететь в Дубай. Плахотнюку почти удалось сесть на самолет в аэропорту Афин, однако у правоохранителей вызвали подозрение его документы на имя "Кирсанов".

Всего у молдавского олигарха нашли 21 поддельный документ - среди них было 11 паспортов Украины, Румынии, России и других стран.

Молдова выдала на олигарха ордера на арест по трем делам, самым громким из которых было дело о "краже миллиарда" в 2014 году из молдавских банков. Дело было передано в суд в 2023 году, после чего в феврале 2025 года Плахотнюка объявили в розыск через Интерпол.

Отметим, 25 сентября прошлого года Плахотнюка доставили в Кишинев под конвоем рейсом из Афин. Сразу по прибытии его поместили под арест в столичную тюрьму №13.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
