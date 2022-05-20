Олігархи і предмети розкоші. Канада ввела нові санкції проти Росії

Канада ввела санкції проти 14 росіян, включаючи олігархів і членів їх сімей. Крім того, Оттава заборонила торгівлю з Росією предметами розкоші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.
"Нові заходи накладають обмеження на 14 осіб, включаючи російських олігархів, членів їх сімей і близьких соратників путінського режиму. Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні Володимира Путіна в Україні", - йдеться в релізі відомства.
Крім того, нові санкції забороняють експорт предметів розкоші і комп'ютерної техніки в Росію. Також вводиться заборона на ввезення цільових предметів розкоші з Росії, в тому числі:
У МЗС Канади уточнили, що за минулий рік в цілому товарообіг цієї продукції склав 59,1 млн доларів.
Введення санкцій проти громадян РФ означає заморозку активів в Канаді і заборону на в'їзд в країну. У МЗС зазначили, що з 24 лютого у зв'язку з розв'язаною Москвою війною в Україні Оттава внесла в санкційні списки вже більше тисячі фізичних і юридичних осіб РФ, Білорусії та України.
Міністр закордонних справ Мелані Жолі заявила, що Канада має намір продовжувати політику санкцій щодо Росії через триваючу агресію проти України.
Нагадаємо, Сенат Канади має намір заборонити в'їзд в країну Путіну і близько 1000 членам його уряду і російським військовим.
Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про скасування на рік всіх торгових мит на українські товари.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.