Олігархи і предмети розкоші. Канада ввела нові санкції проти Росії

"Нові заходи накладають обмеження на 14 осіб, включаючи російських олігархів, членів їх сімей і близьких соратників путінського режиму. Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні Володимира Путіна в Україні", - йдеться в релізі відомства.

Крім того, нові санкції забороняють експорт предметів розкоші і комп'ютерної техніки в Росію. Також вводиться заборона на ввезення цільових предметів розкоші з Росії, в тому числі:

ювелірних прикрас;

алкоголь;

предметів мистецтва.

У МЗС Канади уточнили, що за минулий рік в цілому товарообіг цієї продукції склав 59,1 млн доларів.

Введення санкцій проти громадян РФ означає заморозку активів в Канаді і заборону на в'їзд в країну. У МЗС зазначили, що з 24 лютого у зв'язку з розв'язаною Москвою війною в Україні Оттава внесла в санкційні списки вже більше тисячі фізичних і юридичних осіб РФ, Білорусії та України.

Міністр закордонних справ Мелані Жолі заявила, що Канада має намір продовжувати політику санкцій щодо Росії через триваючу агресію проти України.