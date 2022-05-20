Олигархи и предметы роскоши. Канада ввела новые санкции против России

"Новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников путинского режима. Эти лица непосредственно способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине", - говорится в релизе ведомства.

Кроме того, новые санкции запрещают экспорт предметов роскоши и компьютерной техники в Россию. Также вводится запрет на ввоз целевых предметов роскоши из России, в том числе:

ювелирных украшений;

алкоголя;

предметов искусства.

В МИД Канады уточнили, что за прошлый год в общей сложности товарооборот этой продукции составил 59,1 млн долларов.

Введение санкций против граждан РФ означает заморозку активов в Канаде и запрет на въезд в страну. В МИД отметили, что с 24 февраля в связи с развязанной Москвой войной в Украине Оттава внесла в санкционные списки уже более тысячи физических и юридических лиц РФ, Белоруссии и Украины.

Министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада намерена продолжать политику санкций в отношении России из-за продолжающейся агрессии против Украины.