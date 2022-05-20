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Олигархи и предметы роскоши. Канада ввела новые санкции против России

Фото: Канада расширила санкции против России (flickr.com/ciska.van.geer)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канада ввела санкции против 14 россиян, включая олигархов и членов их семей. Кроме того, Оттава запретила торговлю с Россией предметами роскоши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел Канады.

"Новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников путинского режима. Эти лица непосредственно способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине", - говорится в релизе ведомства.

Кроме того, новые санкции запрещают экспорт предметов роскоши и компьютерной техники в Россию. Также вводится запрет на ввоз целевых предметов роскоши из России, в том числе:

  • ювелирных украшений;
  • алкоголя;
  • предметов искусства.

В МИД Канады уточнили, что за прошлый год в общей сложности товарооборот этой продукции составил 59,1 млн долларов.

Введение санкций против граждан РФ означает заморозку активов в Канаде и запрет на въезд в страну. В МИД отметили, что с 24 февраля в связи с развязанной Москвой войной в Украине Оттава внесла в санкционные списки уже более тысячи физических и юридических лиц РФ, Белоруссии и Украины.

Министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада намерена продолжать политику санкций в отношении России из-за продолжающейся агрессии против Украины.

Напомним, Сенат Канады намерен запретить въезд в страну Путину и около 1000 членам его правительства и российским военным.

Отметим, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отмене на год всех торговых пошлин на украинские товары.

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