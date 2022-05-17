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Канада має намір заборонити в'їзд в країну Путіну і його соратникам

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Оттава, Вівторок 17 травня 2022 23:56
Канада має намір заборонити в'їзд в країну Путіну і його соратникам Прапор Канади (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

У Канаді Сенат має намір проголосувати за законопроект, що забороняє президенту Росії Володимиру Путіну і приблизно 1000 іншим членам його уряду і військових в'їзд в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Заборона на в'їзд в нашу країну найближчим соратникам і ключовим прихильникам путінського режиму, в тому числі тим, хто несе відповідальність за цю неспровоковану агресію, — це один з багатьох способів притягнення Росії до відповідальності за її злочини", — заявив міністр громадської безпеки Марко Мендічіно.

Канада не може заборонити в'їзд особам, на яких поширюються раніше введені фінансові санкції, без внесення поправок до Закону Про імміграцію та захист біженців.

"Після вступу в силу ці поправки до закону будуть застосовуватися до всіх іноземних громадян, щодо яких діють санкції Канади, і будь-яким супроводжуючим їх членам сім'ї", - йдеться в заяві Міністерства громадської безпеки Канади.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 9 травня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про скасування на рік всіх торгових мит на товари українських виробників.

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