ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Данілов: закон про олігархів - перша частина низки проектів. Решта з'явиться за два тижні

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 04 червня 2021 17:08
Данілов: закон про олігархів - перша частина низки проектів. Решта з'явиться за два тижні Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що законопроект президента Володимира Зеленського про олігархів - лише первинна частина низки законодавчих актів. Решта має зявитися за два тижні.

Про це він розповів у ході брифінгу.

"Президент вимагає, щоб законопроект про олігархів був прийнятий якомога скоріше. Закон про олігархів - це первинна частина низки законодавчих актів. Президент дав доручення відповідним органам... через два тижні ви побачите наступні законопроекти у цій площині", - підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заперечує порушення прав громадян у нормах законопроекту про олігархів. Він також упевнений, що цей документ не спрямований на відбирання ЗМІ у власників.

Як писало РБК-Україна, Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО.

Так, у парламенті прокоментували внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про олігархів. У фракціях та групах кажуть, що ще не ознайомилися з усіма положеннями документу, але водночас висловлюються про нього з критикою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика РНБО законопроект олигархи Олексій Данілов
NEWS
У санкційних списках РНБО немає жодної випадкової людини, - Данілов
У санкційних списках РНБО немає жодної випадкової людини, - Данілов
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари