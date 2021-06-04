Хто кому олігарх. Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера
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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України;
Денис Малюська, міністр юстиції України;
Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента України,
президент Київської школи економіки;
Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України;
Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга Народу»;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;
Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;
Артур Герасимов, співголова фракції партії «Європейська Солідарність»;
Кіра Рудик, голова партії «Голос»;
Андрій Костін, народний депутат, «Слуга Народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;
Володимир Гройсман, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана», прем'єр-міністр України (2016-2019);
Олег Ляшко, лідер «Радикальної партії»;
Геннадій Гудков, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;
Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання «Гордон».
Вони говорять, а вирішує народ.