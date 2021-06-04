Хто кому олігарх. Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України;

Денис Малюська, міністр юстиції України;

Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента України,

президент Київської школи економіки;

Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України;

Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга Народу»;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;

Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;

Артур Герасимов, співголова фракції партії «Європейська Солідарність»;

Кіра Рудик, голова партії «Голос»;

Андрій Костін, народний депутат, «Слуга Народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;

Володимир Гройсман, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана», прем'єр-міністр України (2016-2019);

Олег Ляшко, лідер «Радикальної партії»;

Геннадій Гудков, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання «Гордон».

Вони говорять, а вирішує народ.