Ольга Фреймут показала платье с историей, которому уже 10 лет

Фреймут показала особенное платье

"Это платье мне сшили 10 лет назад для премьеры "Инспектора". Сергей тогда возглавлял фан-клуб. Спасибо всем поклонникам за все эти годы особой поддержки", - отметила она в Stories.

Фреймут показала особенное платье (скриншот)

Дизайн и детали

Платье выполнено в классическом романтическом стиле, подчеркивающем элегантность.

Фасон: это вечернее платье длины миди с открытыми плечами (силуэт "бюстье") и акцентом на талии.

Ткань и цвет: изделие имеет нежный пудро-розовый цвет. Материал напоминает тонкую органзу или шелк и обладает легким благородным блеском.

Текстура: главной особенностью является горизонтальное плиссе, которое наслаивается друг на друга по всей длине юбки и лифа, создавая объемную и утонченную фактуру.

Аксессуары: на новом фото образ дополнен небольшим бежевым клатчем с золотистыми заклепками, что придает современному виду 10-летнее платье.

Ольга Фреймут сейчас (фото: instagram.com/freimutolia)

Кто такая Оля Фреймут

Фреймут - известная украинская телеведущая, работавшая над такими проектами, как "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" и "Голос страны. Перезагрузка".

В 2014-2015 годах она была ведущей программы "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1".

Имеет троих детей.

Старшую дочь Злату телеведущая родила в 2006 году в Великобритании от бизнесмена Нила Митчелла.

Во второй раз Фреймут вышла замуж за продюсера Владимира Локотко. В 2016 году у пары родился сын Валерий, а в 2017-м - дочь Евдокия.

После начала полномасштабной войны Ольга вместе с двумя младшими детьми переехала в Лондон, где и сейчас проживает.