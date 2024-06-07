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Польша и союзники подняли самолеты из-за российского воздушного удара по Украине

Пятница 07 июня 2024 04:41
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Польша и союзники подняли самолеты из-за российского воздушного удара по Украине Фото: ВС Польши подняли авиацию на фоне российской ракетной атаки по Украине (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Польша вместе со странами-сюзниками подняла в воздух военные самолеты этой ночью из-за российской комбинированной воздушной атаки по территории Украины.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter (X) Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

В заявлении польских военных отмечается, что их авиация начала работать в воздушном пространстве Польши, и предупредили, что это "может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны".

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов крылатыми ракетами, беспилотными летательными комплексами SHAHED и баллистическими ракетами по объектам, расположенным в том числе на западной территории Украины", - говорится в объявлении.

Также польские военные напомнили, что перед этим активность российской авиации во время ударов по западным областям Украины была зафиксирована в ночь на 1 июня.

"Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование RSZ постоянно следит за ситуацией", - добавили в Оперативном командовании польских ВС.

Ночная комбинированная атака РФ

Напомним, из-за очередного массированного воздушного удара российских захватчиков этой ночью, 7 июня, в Украине была объявлена ​​масштабная воздушная тревога.

Также сообщалось, что около полуночи во время вражеской атаки "Шахедами" в Одессе раздались взрывы.

Позже стало известно о вылете нескольких бортов стратегической авиации (Ту-95) в РФ, а позже - о пусках крылатых ракет росамрией по территории Украины. Добавим, в разных областях работают силы и средства противовоздушной обороны, в частности, в Киевской области.

Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницкой области. В регионе под вражеский удар попал, в частности, город Староконстантинов.

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