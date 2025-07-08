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Эти знаки китайского гороскопа ждет прорыв: знакомства, путешествия и новые шансы

Вторник 08 июля 2025 21:20
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Эти знаки китайского гороскопа ждет прорыв: знакомства, путешествия и новые шансы Эти знаки на этой неделе поймают удачу за хвост (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Период с 8 по 13 июля будет насыщен на эмоции и новые возможности. Нескольким знакам китайского гороскопа выпадет шанс наладить новые связи, спланировать путешествия и встретить любовь.

Кому больше всего повезет на этой неделе и что им обещают звезды, узнайте в материале РБК-Украина.

Кролик

Начало недели подходит для постановки целей и планирования путешествий. Выбирайте выгодные предложения. Побег за город - идеальный вариант для релакса.

Если будут возникать трудности - это знак, в каком направлении следует двигаться. Старайтесь любые преграды воспринимать как вызов, который сделает вас сильнее.

Дракон

Вам эта неделя принесет поводы для организации празднований и событий. В целом это удачное время для коммуникации. Звезды советуют сосредоточиться на живом общении.

Звонки будут гораздо эффективнее переписки в соцсетях! Выходные посвятите уборке и сортировке старых вещей - это привлечет положительную энергию.

Лошадь

На этой неделе вам придется пересмотреть границы в отношениях. С разговорами лучше не спешить. Пятница и суббота подойдут лучше для душевных диалогов.

В конце недели вас может ждать важное знакомство или формирование новой привычки. Эти события принесут положительные изменения в вашу жизнь. Будьте открыты к новым возможностям.

Коза

На этой неделе в вашей жизни будет бурлить романтика и любовь. В выходные может произойти судьбоносная встреча. Не сидите дома!

В работе вы сможете проявить себя как командный игрок. Это прекрасная возможность продемонстрировать и улучшить свои навыки. Кто-то будет нуждаться в вашей поддержке, поэтому не бойтесь демонстрировать сопереживание.

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При написании материала были использованы следующие источники: Hindustan Times, Astrosofa.

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