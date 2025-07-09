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Скоро сбудется: кто из знаков Зодиака осуществит заветную мечту в июле

Среда 09 июля 2025 12:00
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Скоро сбудется: кто из знаков Зодиака осуществит заветную мечту в июле Какие знаки Зодиака исполнят заветную мечту (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

Июль обещает стать месяцем исполнения желаний для некоторых знаков Зодиака. Астрологи уверены: для этих людей открываются новые возможности, которые помогут приблизиться к заветной мечте.

Кто именно попал в этот список, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен

Июль принесет Овнам прилив энергии и уверенности. Возможно исполнение долгожданной цели - будь то карьерный скачок, крупная покупка или переезд. Главное - не упустить момент и не бояться действовать решительно.

Близнецы

Для Близнецов открываются двери в новых сферах - особенно в творчестве и общении. Те идеи, что долго зрели в голове, могут наконец-то воплотиться в жизнь. Поддержка друзей и партнёров сыграет ключевую роль.

Лев

У Львов начинается время ярких перемен. Это может быть связано с признанием, личной жизнью или крупным успехом в важном деле. Ваша харизма и вера в себя - главный ключ к исполнению мечты в июле.

Стрелец

Стрельцы могут получить именно то, о чем мечтали - особенно в сфере образования, путешествий или личностного роста. Вселенная дает вам шанс выйти на новый уровень, не бойтесь пробовать новое.

Рыбы

Интуиция Рыб в июле будет особенно сильной. Мечта, которую вы лелеяли втайне, может обрести форму благодаря неожиданному стечению обстоятельств. Главное - верить и быть открытыми для перемен.

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