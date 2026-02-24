Алексею Брехту присвоили звание Героя Украины: путь и вклад экс-главы "Укрэнерго"

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бывшему главе НЭК "Укрэнерго" Алексею Брехту посмертно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Читайте также: "Погиб, возвращая свет Киеву". Как в столице прощались с экс-главой "Укрэнерго" Брехтом
Согласно указу президента Украины №138/2026 от 24 февраля 2026 года, Алексею Брехту было присвоено звание Герой Украины:
"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Брехту Алексею Александровичу - члену правления Частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" (посмертно)", - говорится в документе за подписью Зеленского.
Алексей Александрович Брехт родился 30 марта 1978 года.
Окончил Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского по специальности "Электрические станции" (получил образование инженера).
Профессиональную деятельность начал в 1999 году на Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).
Позже Брехт возглавил обособленное подразделение НЭК "Укрэнерго" - "Научно-проектный центр развития ОЭС Украины", где занимался:
В 2011-2016 годах Брехт работал в НЭК "Укрэнерго" - отвечал за стратегическое развитие, евроинтеграцию, а также техническую политику компании.
За это время были систематизированы процессы развития сети ОЭС Украины, обновлена политика присоединения электроустановок к магистральным сетям, а также впервые внедрена комплексная техническая политика компании.
Значительный управленческий опыт Брехт получил в должности руководителя Службы перспективного развития Центральной энергосистемы "Укрэнерго".
Тогда он курировал планирование и развитие основной сети и подключение новых электроустановок.
В целом работе в "Укрэнерго" Алексей Брехт отдал более 24 лет.
В его карьере было много разного опыта и должностей - от руководителя Службы перспективного развития Центральной энергосистемы до работы диспетчером и руководителем Диспетчерской службы.
В 2024-2025 годах Брехт исполнял обязанности главы Правления компании.
В последние годы - отвечал за эксплуатацию, восстановление, защиту и развитие сети системы передачи.
Напомним, о трагической гибели Алексея Брехта, которому было 47 лет, стало известно 21 января 2026 года.
В пресс-службе "Укрэнерго" рассказали, что "смерть настигла его там, где он считал необходимым быть, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет".
Украинцам объяснили, что Алексей Александрович второй день подряд лично руководил восстановительными работами на одном из атакованных врагом энергообъектов.