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OLED, Dynamic Island и ценник под 3000 долларов: Apple показала сенсорный MacBook Pro

20:24 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
OLED, Dynamic Island и ценник под 3000 долларов: Apple показала сенсорный MacBook Pro Apple представила сенсорный MacBook Pro с OLED-дисплеем (коллаж: РБК-Украина)
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На презентации Pro and tell компания Apple официально анонсировала новый ноутбук MacBook Pro, который впервые в истории линейки получил сенсорный OLED-дисплей.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple.

Новый OLED-дисплей и сенсорные возможности

Главным обновлением устройства является OLED-экран под названием PROLED XDR. Сенсорные датчики встроили непосредственно в панель дисплея без дополнительных слоев - это позволило существенно снизить задержку во время прикосновений.

Дисплей ноутбука получил следующие характеристики:

  • пиковая яркость SDR до 2000 нит;
  • частота обновления экрана до 120 герц;
  • контрастность на уровне 10000000 до 1;
  • интегрированный вырез Dynamic Island для отображения уведомлений и фоновых процессов.

Увеличить размеры экранов удалось благодаря уменьшению рамок: 14-дюймовая модель имеет фактический размер 14.2 дюйма, а 16-дюймовая - 16.3 дюйма.

Сенсорное управление оптимизировано для работы с приложениями iOS и iPadOS, навигации, а также игры на виртуальных музыкальных инструментах.

Аппаратное обеспечение и дизайн

Несмотря на анонс компьютеров с чипами поколения M6 на этой неделе, новый сенсорный ноутбук работает на базе процессоров M5 Pro или M5 Max.

Устройство стало тоньше: 16-дюймовая версия потеряла почти 1 миллиметр толщины, а 14-дюймовая - 0,5 миллиметра.

Техническое оснащение и разъемы:

  • автономная работа устройства достигает 24 часов;
  • поддержка подключения до 3 внешних дисплеев одновременно (или до 4 в версии с чипом M5 Max);
  • улучшенная акустическая система из 6 динамиков с углубленным на 50 процентов басом;
  • обновленный шарнир для лучшей стойкости экрана при нажатии;
  • разъемы MagSafe 3, порт HDMI, слот для SD-карт, гнездо для наушников и 3 порта Thunderbolt 5.

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Историческое смещение, цены и начало продаж

Выпуск сенсорного ноутбука стал кардинальным изменением стратегии Apple. В 2010 году Стив Джобс называл сенсорные экраны на ноутбуках "эргономичным ужасом", а Тим Кук сравнивал тандем планшета и ноутбука с "попыткой скрестить тостер с холодильником".

Ранее компания экспериментировала с сенсорной панелью Touch Bar, однако полностью отказалась от нее в 2023 году.

Базовая 14-дюймовая версия нового MacBook Pro стоит 2899 долларов, тогда как 16-дюймовая модель оценивается в 3399 долларов.

Прием предварительных заказов открылся сегодня, в день анонса, а официальные продажи начнутся 6 ноября.

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