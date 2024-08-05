ua en ru
Пн, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из оккупированной Луганской области удалось вернуть еще двух человек, - Минреинтеграции

Понедельник 05 августа 2024 21:14
UA EN RU
Из оккупированной Луганской области удалось вернуть еще двух человек, - Минреинтеграции Иллюстративное фото: из оккупированной Луганской области удалось вернуть еще двух человек (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть двух человек из временно оккупированной россиянами Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщили в ведомстве, недавно в одну из общественных организаций обратилась девушка с просьбой помочь эвакуировать ее мать и брата из временно оккупированной Луганской области. Самостоятельно уехать они не могли.

Девушка живет в Харьковской области и уже более двух лет не видела своих родных. Сейчас семья снова вместе. Мать, сестра и брат находятся в безопасности на подконтрольной Украине территории.

К возвращению семьи присоединились представители Минреинтеграции в сотрудничестве с ГС "Украинская сеть по правам ребенка", ОО "Плуритон" и волонтерской организацией "Помогаем уехать".

Напомним, недавно мы сообщали, что на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть троих человек в рамках воссоединения семей, предусмотренного Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война в Украине Министерство реинтеграции
NEWS
Новая эра авиации. Зачем Украине F-16 и как самолеты помогут в отражении российских атак
Новая эра авиации. Зачем Украине F-16 и как самолеты помогут в отражении российских атак
DAILY
Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату