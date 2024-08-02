На подконтрольную Украине территорию вернулись три человека
На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть трех человек в рамках воссоединения семей, предусмотренного Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.
Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Так, удалось вернуть дочь и сына из Луганской области, которые уже встретились с мамой. Также на родную землю вернулась женщина, которая воссоединилась с дочерью.
Кроме того, работники украинского Офиса встретились с представителями офиса российского уполномоченного по правам человека. Во время встречи обе стороны обменялись письмами военнопленных по формуле "200 на 200" и обсудили гуманитарные вопросы.
Украина вновь выразила максимальную заинтересованность в возвращении своих граждан домой и продолжает активно работать над этим.
Фото: (t.me/dmytro_lubinetzs)
Возвращение украинских детей
С начала полномасштабной агрессии России против Украины в феврале 2022 года депортация украинцев в РФ и Беларусь стала массовой практикой.
Возвращение таких детей домой является сложным и длительным процессом. Однако благодаря усилиям украинской власти некоторых из них все же удается вернуть на Родину.
Так, в конце июля в Украину удалось вернуть четырех детей, находившихся во временно оккупированной части Херсонской области.
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