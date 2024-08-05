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З окупованої Луганської області вдалося повернути ще двох людей, - Мінреінтеграції

Понеділок 05 серпня 2024 21:14
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З окупованої Луганської області вдалося повернути ще двох людей, - Мінреінтеграції Ілюстративне фото: з окупованої Луганської області вдалося повернути ще двох людей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох людей з тимчасово окупованої росіянами Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як повідомили у відомстві, нещодавно до однієї з громадських організацій звернулася дівчина з проханням допомогти евакуювати її матір і брата з тимчасово окупованої Луганщини. Самотужки виїхати вони не могли.

Дівчина мешкає в Харківській області та вже понад два роки не бачила своїх рідних.Наразі родина знову разом. Мати, сестра і брат перебувають у безпеці на підконтрольній Україні території.

До повернення родини долучилися представники Мінреінтеграції у співпраці з ГС "Українська мережа за права дитини", ГО "Плурітон" та волонтерською організацією "Допомагаємо виїхати".

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох людей в рамках возз'єднання сімей, передбаченого Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни.

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