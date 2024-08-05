З окупованої Луганської області вдалося повернути ще двох людей, - Мінреінтеграції
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох людей з тимчасово окупованої росіянами Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як повідомили у відомстві, нещодавно до однієї з громадських організацій звернулася дівчина з проханням допомогти евакуювати її матір і брата з тимчасово окупованої Луганщини. Самотужки виїхати вони не могли.
Дівчина мешкає в Харківській області та вже понад два роки не бачила своїх рідних.Наразі родина знову разом. Мати, сестра і брат перебувають у безпеці на підконтрольній Україні території.
До повернення родини долучилися представники Мінреінтеграції у співпраці з ГС "Українська мережа за права дитини", ГО "Плурітон" та волонтерською організацією "Допомагаємо виїхати".
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох людей в рамках возз'єднання сімей, передбаченого Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни.
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