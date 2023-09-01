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Украина вернула из РФ группу депортированных детей

Пятница 01 сентября 2023 16:50
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Украина вернула из РФ группу депортированных детей Фото: Украина вернула из российского плена группу детей (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталья Кава

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о том, что Украина вернула домой из российского плена группу детей.

Об этом сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, за последнюю неделю из России удалось вывезти 11 детей.

"Мы работаем над тем, чтобы находить похищенных детей и возвращать их домой", – написал он.

Он отметил, что в Украине разработаны механизмы для реинтеграции и адаптации похищенных Россией детей, которых удалось вернуть.

Украина вернула из РФ группу депортированных детейФото: Украина вернула из российского плена группу детей (t.me/ermaka2022)

РФ похищает украинских детей

С начала полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с временно оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Дело о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львова-Белова.

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