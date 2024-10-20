В оккупированном Таврийске вода в кранах непригодна к употреблению, - ЦНС
Во временно оккупированном Таврическом ситуация с водоснабжением вышла из-под контроля. В частности, вода в кранах непригодна к употреблению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, в Таврийске Херсонской области из кранов течет техническая вода. Использовать ее для приготовления пищи или чтобы пить - нельзя. В то же время оккупанты не спешат обеспечить людей питьевой водой.
"Российские оккупационные власти не в состоянии справиться с кризисом, который, в конце концов, создали сами", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что после подрыва Каховского водохранилища оккупанты лишили местных жителей оккупированных территорий доступа к воде. Поэтому люди оказались в условиях гуманитарной катастрофы, ведь оккупационные власти не могут обеспечить базовые потребности населения.
Напомним, около недели назад стало известно, что воду в оккупированных Донецке и Макеевке будут подавать по часам, а именно - по несколько часов раз в два дня.
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