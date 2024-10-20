ua en ru
Нд, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Таврійську вода у кранах непридатна до вживання, - ЦНС

Неділя 20 жовтня 2024 18:16
UA EN RU
В окупованому Таврійську вода у кранах непридатна до вживання, - ЦНС Фото: вода у Таврійську непридатна для приготування їжі та пиття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У тимчасово окупованому Таврійську ситуація із водопостачанням вийшла з-під контролю. Зокрема, вода у кранах непридатна до вживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, у Таврійську Херсонської області з кранів тече технічна вода. Використовувати її для приготування їжі або щоб пити - не можна, і водночас окупанти не поспішають забезпечити людей питною водою.

"Російська окупаційна влада не в змозі впоратися із кризою, яку, зрештою, створила сама", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що після підриву Каховського водосховища окупанти позбавили місцевих жителів окупованих територій доступу до води. Через це люди опинилися в умовах гуманітарної катастрофи, оскільки окупаційна влада не може забезпечити базові потреби населення.

Нагадаємо, близько тижня тому стало відомо, що воду в окупованих Донецьку та Макіївці подаватимуть по годинах, а саме - по кілька годин раз на два дні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: МВФ оновив базовий прогноз
Коли закінчиться війна в Україні: МВФ оновив базовий прогноз
DAILY
Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш
Роман Коткореспондент РБК-Україна Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш