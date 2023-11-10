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В оккупированном Симферополе мобилизованные избили до смерти своего полковника

Фото: российские "мобики" в оккупированном Симферополе убили своего полковника (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Симферополе в Крыму российские мобилизованные убили своего полковника, после чего переоделись "в гражданку" и сбежали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Инцидент произошел 1 ноября, когда полковник ВС РФ Мусурбеков был избит "мобиками" и получил телесные повреждения, которые привели к летальному исходу. Так, 7 ноября в больнице Симферополя медики констатировали его смерть. 

Нападение на Мусурбекова совершила группа мобилизованных солдат 20-й мотострелковой дивизии, которая входит в 8 армию южного военного округа РФ.

"Офицер оккупационной армии занимал должность заместителя командира полка", - рассказали в ГУР.

Военные ВС РФ, подозреваемые в убийстве полковника, в тот же день переоделись в гражданскую одежду и самовольно покинули место дислокации своего подразделения. "Мобики" вражеской армии сбежали из оккупированного Крыма на территорию РФ в Краснодарский край.

Дезертирство в росармии

Данный случай дезертирства в войсках российских оккупантов - далеко не первый. Добавим также, что по данным Генштаба ВСУ, количество подобных эпизодов только увеличивается. 

Напомним, что летом на Донбассе дезертировали мобилизованные РФ "зэки", убив солдат и похитив оружие.

Перед этим во временно оккупированном Сватово Луганской области дезертировали около 40 военных РФ. Также сообщалось, что 28 мая во временно оккупированном Соледаре Донецкой области сбежали семь мобилизованных, которые раньше были заключенными - тогда пятерых из них поймали, а одного убили.

ДОбавим, что 25 мая стало известно об аналогичном инциденте возле Сватового, когда около 20 мобилизованных скрылись, угнав "КамАЗ". А во временно оккупированной Араповке Луганской области 9 июня дезертировали около 90 российских военнослужащих.

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СимферопольМобилизация в России