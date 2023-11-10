В окупованому Сімферополі мобілізовані побили до смерті свого полковника

Інцидент стався 1 листопада, коли полковник ЗС РФ Мусурбеков був побитий "мобіками" й отримав тілесні ушкодження, які призвели до фатальних наслідків. Так, 7 листопада у лікарні Сімферополя медики констатували його смерть.

Напад на Мусурбекова здійснила група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, яка входить до 8-ї армії південного військового округу РФ.

"Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку", - розповіли у ГУР.

Військові ЗС РФ, підозрювані у вбивстві полковника, того ж дня перевдяглися в цивільний одяг і самовільно залишили дислокацію свого підрозділу. "Мобіки" ворожої армії втекли з окупованого Криму на територію РФ до Краснодарського краю.

Дезертирство у росармії

Цей випадок дезертирства у військах російських окупантів - далеко не перший. Додамо також, що за даними Генштабу ЗСУ, кількість подібних епізодів лише збільшується.

Нагадаємо, що влітку на Донбасі дезертували мобілізовані РФ "зеки", вбивши солдатів та викравши зброю.

Перед тим у тимчасово окупованому Сватовому Луганській області дезертували близько 40 військових РФ. Також повідомлялося, що 28 травня у тимчасово окупованому Соледарі Донецької області втекли семеро мобілізованих, які раніше були ув'язненими - тоді п'ятьох із них упіймали, а одного вбили.

Додамо, що 25 травня стало відомо про аналогічний інцидент біля Сватового, коли близько 20 мобілізованих зникли, викравши "КамАЗ". А у тимчасово окупованій Арапівці Луганської області 9 червня дезертували близько 90 російських військовослужбовців.