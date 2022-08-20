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В Криму знову вибух. Тепер у Євпаторії: що відомо

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Євпаторія, Субота 20 серпня 2022 10:08
В Криму знову вибух. Тепер у Євпаторії: що відомо Фото: в Євпаторії пролунав вибух (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Криму знову пролунав вибух. Після інциденту в Севастополі окупаційна влада почала заявляти про "роботу ППО" в Євпаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримінформ" та Telegram-канал так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова.

"У Західному Криму спрацювала система ППО. Ціль вражена. Постраждалих та пошкоджень немає. Наші військові чітко, професійно та ефективно виконують свої завдання", - написав Аксьонов.

Тим часом Telegram-канали повідомляють, що вибухи були над селом Заозерне (передмістя Євпаторії).

Нагадаємо, що це вже не перший інцидент за ранок в окупованому Криму, самопроголошена влада вже заявляла про "атаку" дрона на штаб Чорноморського флоту.

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Євпаторія Крим Вибух
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