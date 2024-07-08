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Взрывы в Мелитополе: после "прилетов" в городе пропал свет, вода и интернет

Мелитополь, Понедельник 08 июля 2024 02:19
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Взрывы в Мелитополе: после "прилетов" в городе пропал свет, вода и интернет Иллюстративное фото: в оккупированном Мелитополе после взрывов исчезло электропитание, вода и связь (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области после взрывов, прогремевших днем 7 июля, в городе исчезло электропитание почти во всех районах. Кроме того, произошло отключение водоснабжения, исчез интернет и есть проблемы с мобильной связью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "РИА-Мелитополь" и заявления представителей оккупационной "администрации".

Такие отключения в подконтрольном российским захватчикам городе фиксируются после серии "прилетов" в воскресенье днем, предварительно, по целям оккупантов в районе аэродрома.

Украинское издание пишет, что вечером 7 июля в Мелитополе были обесточены почти все районы. Кроме того, в городе и районе практически у всех абонентов исчез интернет, а мобильная связь работала с перебоями.

Представитель оккупационной "администрации" региона, гауляйтер Евгений Балицкий в своем Telegram заявил, что в Мелитополе больницы перевели на резервное питание. Также пропагандисты говорят об отключении системы защиты линий, и что из альтернативных источников происходит обеспечение базовых станций связи.

Взрывы в Мелитополе: после &quot;прилетов&quot; в городе пропал свет, вода и интернет

Обесточивание фиксировалось и в Мелитопольском районе. В большинстве населенных пунктов там нет также воды, мобильная связь исчезла.

Что предшествовало

Ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в оккупированном Мелитополе 7 июля днем. Ее было не менее трех. Также появилась информация, что после "прилетов" на аэродроме произошел пожар.

Местное СМИ писало о возгорании в трех локациях, а самый большой очаг задымления фиксировался ближе к Каховского шоссе.

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