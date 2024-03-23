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В ГУР рассказали о спецоперации в Мелитополе и уничтожении вражеских целей

Мелитополь, Суббота 23 марта 2024 16:38
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В ГУР рассказали о спецоперации в Мелитополе и уничтожении вражеских целей Фото: в ГУР рассказали о вчерашних взрывах в Мелитополе (armyinform.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в результате вчерашних взрывов была уничтожена группа российских интервентов и военная техника. Это явилось следствием операции украинской разведки и местных сил сопротивления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что на территории Мелитополя в пятницу, 22 марта, произошло два взрыва.

"В результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления успешному огневому поражению нанесена группа российских захватчиков и их военная техника", - говорится в заявлении.

Что известно о вражеских потерях

В военной разведке рассказали, что предварительно в эпицентре взрывов находилось:

  • около 20 российских оккупантов,
  • 2 тентованных грузовика "Камаз" и УАЗ "Patriot".

В ГУР добавили, что точные потери противника пока уточняются.

В ГУР рассказали о спецоперации в Мелитополе и уничтожении вражеских целей

Ситуация в Мелитополе

Напомним, Мелитополь был оккупирован в феврале 2022 года во время вторжения РФ в Украину. И, несмотря на "звание" "тылового", в городе постоянно гремят взрывы в местах расположения личного состава и техники захватчиков.

К примеру, о взрыве в Мелитополе сообщалось в октябре прошлого года - это была удачная операция Сил специальных операций Украины. Спецназовцы отрезали оккупантов от поставок топлива и боекомплекта.

Ранее в марте на оккупированной территории Запорожской области также раздавались взрывы, в том числе в Токмаке и Мелитополе.

А перед тем в феврале российские оккупанты сами устроили взрыв в спорткомплексе Мелитополя, в результате чего были ранены.

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