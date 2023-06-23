В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв: ликвидировано 4 офицера армии РФ

Сообщается, что в результате взрыва ликвидированы по меньшей мере четыре офицера армии РФ.

"Мариупольское Сопротивление докладывает о ликвидации по меньшей мере 4 офицеров оккупантов, которые поселились в частном доме мариупольцев в эвакуации, в Приморском районе неподалеку от Мариупольского морского порта", - говорится в сообщении Андрющенко.

Ситуация во временно оккупированном Мариуполе

С первых дней оккупации войска РФ начали превращать город в военную базу и логистический центр для снабжения своих подразделений оружием.

Для упрощения логистики россияне ищут пути поставки боеприпасов из Мариуполя на Бердянское направление и Угледар, с этой целью они решили расчистить колею в порт.

Также в Мариуполе будет базироваться Азовский военно-морской район в составе Черноморского флота РФ. Ранее оккупанты перебросили необычный боекомплект из Мариуполя и района на Бердянское направление, а также ремонтируют пушки на одном из заводов.