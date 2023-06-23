В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідовано 4 офіцери армії РФ

Повідомляється, що в результаті вибуху ліквідовано щонайменше чотири офіцери армії РФ.

"Маріупольський Опір доповідає про ліквідацію щонайменше 4 офіцерів окупантів, які оселилися у приватному будинку маріупольців в евакуації, у Приморському районі неподалік Маріупольського морського порту", - йдеться у повідомленні Андрющенка.

Ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі

З перших днів окупації війська РФ почали перетворювати місто на військову базу та логістичний центр для постачання своїх підрозділів зброєю.

Для спрощення логістики росіяни шукають шляхи постачання боєприпасів з Маріуполя на Бердянське спрямування та Вугледар, з цією метою вони вирішили розчистити колію до порту.

Також у Маріуполі базуватиметься Азовський військово-морський район у складі Чорноморського флоту РФ. Раніше окупанти перекинули незвичайний боєкомплект із Маріуполя та району на Бердянське спрямування, а також ремонтують гармати на одному із заводів.