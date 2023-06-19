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Оккупанты начали поставлять боекомплект с "непонятной маркировкой" в сторону Бердянска

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Украина, Понедельник 19 июня 2023 10:27
Оккупанты начали поставлять боекомплект с "непонятной маркировкой" в сторону Бердянска Фото: боекомплект с "непонятной маркировкой" в сторону Бердянска перекидывает РФ (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты перекидывают необычный боекомплект из Мариуполя и района на Бердянское направление, а также ремонтируют пушки на одном из заводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"На территории района вдоль побережья Азова замечены БК в нестандартных (зеленых) ящиках, а природного цвета древесины и с непонятной маркировкой", - рассказал он.

По его словам, поставки такого БК происходили в сторону Бердянска над морем.

"Возможно, это или новые снаряды, свежеприготовленные. Или снабжение странами-друзьями Путина. Выясняем детали", - добавил советник мэра.

Кроме того, по данным Андрющенко, в Мариуполе на территории ММК им. Ильича оккупанты начали ремонтировать пушки.

"В среднем раз в неделю происходит поставка на ремонт орудий среднего калибра. Пушки преимущественно поступают из Бердянского направления", - констатировал он.

Ситуация на фронте

Украинские военные вторую неделю проводят активную фазу контранаступления. В частности, по данным заместителя министра обороны Анны Маляр, на Бердянском и Мелитопольском направлениях удалось освободить от оккупантов 8 населенных пунктов - Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Контрнаступательные действия ВСУ, которые характеризуются не только продвижением украинских войск на указанном участке, но и точечными ударами по позициях захватчиков даже в тылу, заставили российские войска активизироваться. Так, оккупанты начали ремонтировать укрепления на "Азовстали" в захваченном Мариуполе, а также ищут пути поставки боеприпасов из Мариуполя на Бердянское направление и Угледар Донецкой области. В частности, решили расчистить железнодорожный путь из Мариупольского порта до вокзала.

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