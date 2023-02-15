RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Мариуполе ФСБ начала полную блокировку доступа к Google, - советник мэра

Фото: в оккупированном Мариуполе ФСБ начала полную блокировку доступа к Google (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мариуполе российские спецслужбы приступили к блокированию доступа к сервису Google. Также местным жителям не доступен Zoom.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе и на всей оккупированной части Донецкой области ФСБ приступило к полной блокировке сервисов и поисковой системы Google. Также не доступен Zoom", - пишет Андрющенко.

Впрочем, по его словам, пока сохраняется возможность пользоваться сервисами только через VPN.

"Все дальше интернет-цензура в Мариуполе набирает обороты", - добавил Андрющенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне заблокировали сервисы Google, Zoom и Viber в оккупированном Донецке.

Добавим, что в мае прошлого года оккупационные власти заблокировали жителям оккупированной части Донецкой области доступ к Facebook и Instagram.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
GoogleФСБМариуполь