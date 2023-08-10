В оккупированном Крыму раздались взрывы: россияне заявили об атаке дронов

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы сегодня ночью, 10 августа. Россияне говорят о беспилотниках над Севастополем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны РФ.

Взрывы раздались в Сакском районе Крыма. Российские оккупационные власти заявили, что вблизи города Севастополь средствами противовоздушной обороны якобы были сбиты два беспилотника.

Также, в Министерстве обороны РФ сообщили, что 9 дронов якобы были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

Взрывы в Крыму

9 августа в Джанкойском районе раздались взрывы. Позже там зафиксировали активность российских вертолетов, направлявшихся в сторону Азовского моря. Также дым был замечен в Севастопольской бухте.