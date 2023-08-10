В окупованому Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку дронів

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи сьогодні вночі, 10 серпня. Росіяни кажуть про безпілотники над Севастополем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони РФ.

Вибухи пролунали у Сакському районі Криму. Російська окупаційна влада заявила, що поблизу міста Севастополь засобами протиповітряної оборони нібито було збито два безпілотника.

Також, у Міністерстві оборони РФ повідомили, що 9 дронів нібито були збиті засобами радіоелектронної боротьби.

Вибухи у Криму

9 серпня у Джанкойському районі пролунали вибухи. Пізніше там зафіксували активність російських гелікоптерів, які прямували у бік Азовського моря. Також, дим помітили у Севастопольській бухті.