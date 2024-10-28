В оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов в нескольких районах

Отмечается, что в районе Гвардейских взрывов было достаточно много.

Кроме того, по данным соцсетей, в Симферополе раздавались взрывы в районе аэропорта. Однако пока не ясно - были ли это "прилеты", или последствия работы ПВО российских захватчиков.

"В Красногвардейском районе также была слышна серия взрывов, до 8 штук, сообщает подписчик. Информация требует уточнения", - говорится в публикации "Крымского ветра".

В сети добавляют, что в Джанкое и районе будто бы "насчитали до 20 взрывов". И там мог быть "прилет".

Между тем отметим, что гауляйтер Севастополя до этого заявлял об угрозе баллисты, однако позже объявил об отбое.

Взрывы в Крыму

Напомним, на территории временно подконтрольного российским оккупантам украинского полуострова взрывы после широкомасштабного вторжения РФ стали раздаваться довольно часто. Силы обороны Украины при атаках, в частности, "минусуют" военный потенциал захватчиков, бьют по технике и вооружениям, разрушают логистику.

Так, ранее сообщалось, что ночью 24 октября прогремели взрывы в районах Севастополя, Балаклавы и Бельбека, где расположен аэродром захватчиков.

Перед этим в оккупированном Крыму раздавались взрывы и был пожар на аэродроме Бельбек в ночь на 7 октября.

А в середине августа российские захватчики заявляли об атаке беспилотников на Севастополь, также взрывы раздавались в Керчи.

Добавим, ранее в этом месяце в Феодосии горел самый крупный в Крыму нефтяной терминал, который Силы обороны Украины атаковали 7 октября. Этот объект горел около недели, параллельно несколько дней на территории нефтебазы взрывались резервуары.