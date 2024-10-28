В оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов в нескольких районах

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 28 октября раздались взрывы в Джанкойском, Гвардейском и Симферопольском районах. Также объявляли воздушную тревогу в Севастополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя оккупационных "властей" Севастополя Михаила Развожаева и Telegram-канал "Крымский ветер".
Отмечается, что в районе Гвардейских взрывов было достаточно много.
Кроме того, по данным соцсетей, в Симферополе раздавались взрывы в районе аэропорта. Однако пока не ясно - были ли это "прилеты", или последствия работы ПВО российских захватчиков.
"В Красногвардейском районе также была слышна серия взрывов, до 8 штук, сообщает подписчик. Информация требует уточнения", - говорится в публикации "Крымского ветра".
В сети добавляют, что в Джанкое и районе будто бы "насчитали до 20 взрывов". И там мог быть "прилет".
Между тем отметим, что гауляйтер Севастополя до этого заявлял об угрозе баллисты, однако позже объявил об отбое.
Напомним, на территории временно подконтрольного российским оккупантам украинского полуострова взрывы после широкомасштабного вторжения РФ стали раздаваться довольно часто. Силы обороны Украины при атаках, в частности, "минусуют" военный потенциал захватчиков, бьют по технике и вооружениям, разрушают логистику.
Так, ранее сообщалось, что ночью 24 октября прогремели взрывы в районах Севастополя, Балаклавы и Бельбека, где расположен аэродром захватчиков.
Перед этим в оккупированном Крыму раздавались взрывы и был пожар на аэродроме Бельбек в ночь на 7 октября.
А в середине августа российские захватчики заявляли об атаке беспилотников на Севастополь, также взрывы раздавались в Керчи.
Добавим, ранее в этом месяце в Феодосии горел самый крупный в Крыму нефтяной терминал, который Силы обороны Украины атаковали 7 октября. Этот объект горел около недели, параллельно несколько дней на территории нефтебазы взрывались резервуары.
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