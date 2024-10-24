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Оккупанты жалуются на удар по Крыму, возле Севастополя и аэродрома Бельбек гремели взрывы

Четверг 24 октября 2024 02:40
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Оккупанты жалуются на удар по Крыму, возле Севастополя и аэродрома Бельбек гремели взрывы Фото: в оккупированном Севастополе и не только раздавались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму этой ночью, 24 октября, прогремели взрывы в районах Севастополя, Балаклавы и Бельбека, где расположен аэродром захватчиков. Велась работа сил и средств российской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" и оккупационного "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

Отмечается, что взрывы на захваченном РФ украинском полуострове вначале произошли около 01.20. Позже представитель оккупационной "администрации" объявил о работе ПВО из-за якобы ракетной атаки.

По словам гауляйтера Севастополя, в городе "отработало ПВО".

"По предварительной информации, военные на значительном удалении от берега над акваторией уничтожили 1 ракету", - написал он в Telegram.

Также Развожаев утверждает, что в Севастополе "никакие гражданские объекты в городе не пострадали".

Между тем жители Крыма рассказали в сети о громких взрывах, которые были слышны не только в районе Севастополя, но и в Балаклаве, а также в районе аэродрома Бельбек и в Байдарской долине (замкнутая котловина в юго-западной части Крыма, за 40 км к юго-востоку от Севастополя).

Как пишет "Крымский ветер", на фоне заявлений представителей оккупационной "администрации" о якобы сбитии 1 ракеты, взрывов было по меньшей мере 5, а именно: 2 - от Балаклавы и до Севастополя, и еще 3 - у аэродрома Бельбек.

Кроме того, 4 взрыва были слышны также в Байдарской долине, а произошло это около 01.10. Отмечается, что первый был достаточно громким.

Напомним, перед этим в оккупированном Крыму раздавались взрывы и был пожар на аэродроме Бельбек в ночь на 7 октября.

А в середине августа российские захватчики заявляли об атаке беспилотников на Севастополь, также взрывы раздавались в Керчи.

Добавим, ранее в этом месяце в Феодосии горел самый крупный в Крыму нефтяной терминал, который Силы обороны Украины атаковали 7 октября. Этот объект горел около недели, параллельно несколько дней на территории нефтебазы взрывались резервуары.

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Севастополь Крым Взрывы
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