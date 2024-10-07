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В оккупированом Крыму раздаются взрывы: на аэродроме Бельбек возник пожар

Понедельник 07 октября 2024 01:39
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В оккупированом Крыму раздаются взрывы: на аэродроме Бельбек возник пожар Фото: российские пожарники (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 6 на 7 октября во временном оккупированном Крыму прозвучали взрывы. На одном из аэродромов возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В частности, о первых взрывах стало известно в 00:21. Согласно информации канала, в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке прозвучало 7 взрывов, также было слышно стрельбу.

Помимо этого, взрывы было слышно и в Симферопольском районе. Некоторые каналы писали, что в стороны временно оккупированного города Симферополь летят БпЛА.

В 01:06, канал показал фрагмент запечатленных на видео взрывов и вспышек в Сакском районе. Через две минуты, согласно информации "Крымского ветра", в районе аэродрома "Бельбек" возник пожар.

В то же время, "воздушную опасность объявили по всей территории Крыма.

Напомним, что вечером в пятницу, 4 октября, в Крыму тоже были взрывы, а именно в городе Керчь. Россияне заявили о якобы обучении.

Также мы писали, что согласно последним спутниковым снимкам, Россия готовится к беспрецедентной атаке на Крымский мост. В районе переправы получались две ПВО "Панцирь" и не только.

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