В оккупированом Крыму раздаются взрывы: на аэродроме Бельбек возник пожар

В ночь с 6 на 7 октября во временном оккупированном Крыму прозвучали взрывы. На одном из аэродромов возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

В частности, о первых взрывах стало известно в 00:21. Согласно информации канала, в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке прозвучало 7 взрывов, также было слышно стрельбу.

Помимо этого, взрывы было слышно и в Симферопольском районе. Некоторые каналы писали, что в стороны временно оккупированного города Симферополь летят БпЛА.

В 01:06, канал показал фрагмент запечатленных на видео взрывов и вспышек в Сакском районе. Через две минуты, согласно информации "Крымского ветра", в районе аэродрома "Бельбек" возник пожар.

В то же время, "воздушную опасность объявили по всей территории Крыма.