RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Крыму сообщают о мощном взрыве в Симферополе

Фото: российские военные в оккупированном Крыму (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму прогремел сильный взрыв ночью 19 августа, в районе Севастополя. Кроме того, его слышали также в других населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Из Симферополя и Перевального сообщают о громком взрыве... Взрыв также слышали в Бахчисарайском районе и в Алуште", - говорится в публикации.

При этом подробности о происшествии пока неизвестны.

Представители оккупационных "властей" ситуацию с очередной "бавовной" не комментируют.

В сети также отметили, что в некоторых селах Бахчисарайского района от взрыва сработали сигнализации автомобилей.

Взрывы в Крыму

Последние месяцы в Крыму все чаще происходят взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных ударов, или же атаки дронов по полуострову или Крымскому мосту.

К примеру, в ночь на 4 августа, в рамках спецоперации СБУ, во время атаки дронами был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, на следующий день дроны также атаковали крупный нефтяной танкер SIG, который был хорошо нагружен топливом.

Также недавно был атакован надводными дронами и Крымский мост. В результате в конструкции были разрушены два пролета.

Кроме того, 18 августа в Крыму звучали очереди из крупнокалиберного оружия, а неподалеку от Евпатории виднелся дым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СимферопольКримВзрыв