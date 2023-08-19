В окупованому Криму повідомляють про потужний вибух у Сімферополі

"З Сімферополя та Перевального повідомляють про гучний вибух... Вибух також чули у Бахчисарайському районі та в Алушті", - йдеться у публікації.

При цьому подробиці про подію поки що невідомі.

Представники окупаційної "влади" ситуацію з черговою "бавовною" не коментують.

У мережі також зазначили, що у деяких селах Бахчисарайського району від вибуху спрацювали сигналізації автомобілів.

Вибухи в Криму

Останні місяці в Криму дедалі частішають вибухи. Інколи це стосується ударів по російському флоту, інколи ракетних ударів, або ж атаки дронів по півострову чи Кримському мосту.

Наприклад, в ніч на 4 серпня, в рамках спецоперації СБУ, під час атаки дронами було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема на наступний день дрони також атакували великий нафтовий танкер SIG, який був добре навантажений паливом.

Також лише нещодавно було атаковано надводними дронами й Кримський міст. Внаслідок цього в конструкції були зруйновані два прольоти.

Крім того, 18 серпня у Криму лунали черги з великокаліберної зброї, а неподалік від Євпаторії виднівся дим.