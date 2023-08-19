В оккупированном Крыму сообщают о мощном взрыве в Симферополе

Во временно оккупированном Крыму прогремел сильный взрыв ночью 19 августа, в районе Севастополя. Кроме того, его слышали также в других населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

"Из Симферополя и Перевального сообщают о громком взрыве... Взрыв также слышали в Бахчисарайском районе и в Алуште", - говорится в публикации.

При этом подробности о происшествии пока неизвестны.

Представители оккупационных "властей" ситуацию с очередной "бавовной" не комментируют.

В сети также отметили, что в некоторых селах Бахчисарайского района от взрыва сработали сигнализации автомобилей.

Взрывы в Крыму

Последние месяцы в Крыму все чаще происходят взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных ударов, или же атаки дронов по полуострову или Крымскому мосту.

К примеру, в ночь на 4 августа, в рамках спецоперации СБУ, во время атаки дронами был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, на следующий день дроны также атаковали крупный нефтяной танкер SIG, который был хорошо нагружен топливом.

Также недавно был атакован надводными дронами и Крымский мост. В результате в конструкции были разрушены два пролета.

Кроме того, 18 августа в Крыму звучали очереди из крупнокалиберного оружия, а неподалеку от Евпатории виднелся дым.