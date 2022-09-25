В оккупированном Херсоне в результате ракетного удара погиб бывший нардеп-коллаборант

В воскресенье утром, 25 сентября, по оккупированному Херсону нанесли ракетный удар. В результате погиб бывший нардеп от "Партии регионов" и коллаборант Алексей Журавко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

По данным росСМИ, обстреляли гостиницу в центре Херсона.

При этом "власти" Херсонской области заявили, что в гостинице находились якобы журналисты, "освещающие ход референдума о вхождении региона в состав России".

Отметим, что бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко представлял "Партию регионов" в 5 и 6 созывах парламента В 2014 году он переехал в россию, однако в 2022ьгоду вернулся в Херсон. Журавко сотрудничал с представителями администрации, назначенной РФ.

Напомним, ранее стало известно, что с начала деоккупации территорий Харьковской области сотрудники СБУ обнаружили 16 коллаборантов.

Кроме того, правоохранители установили личности более 20 человек, которые могли сотрудничать с оккупантами в Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.