Деокупація Харківської області: СБУ за декілька днів викрила більше 15 колаборантів
З початку деокупації Харківської області СБУ виявила 16 колаборантів. Також було викрито список усіх фейкових посадовців окупаційних адміністрацій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Служба безпеки продовжує масштабні стабілізаційні заходи у прифронтових районах сходу України. Тільки за останні дні після деокупації Харківської області встановлено місцезнаходження і затримано 16 місцевих колаборантів", - пише пресслужба.
Тринадцятьом колаборантам вже було повідомлено про підозри, одинадцятьом - обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Загалом було проведено поглиблену перевірку серед 7 тисяч осіб.
"Також у ході оперативних дій на звільнених територіях співробітники СБУ отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали з ними", - додає пресслужба.
СБУ виявила реєстр "податкової служби" окупантів, до якого вносили усі комерційні структури, які фінансували війну проти України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Міноборони України, в рамках контрнаступу ЗСУ, наші воїни звільнили близько 8,5 тисяч квадратних кілометрів Харківської області.
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