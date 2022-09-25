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В окупованому Херсоні внаслідок ракетного удару загинув колишній нардеп-колаборант

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Херсон, Неділя 25 вересня 2022 10:18
В окупованому Херсоні внаслідок ракетного удару загинув колишній нардеп-колаборант Фото: колишній нардеп-колаборант Олексій Журавко (twitter.com/avzhuravko1)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю вранці, 25 вересня, по окупованому Херсону завдали ракетного удару. В результаті загинув колишній нардеп від "Партії регіонів" та колаборант Олексій Журавко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

За даними росЗМІ, обстріляли готель у центрі Херсона.

При цьому "влада" Херсонської області заявила, що в готелі знаходилися нібито журналісти, які "висвітлюють хід референдуму про входження регіону до складу Росії".

Зазначимо, що колишній депутат Верховної ради Олексій Журавко представляв "Партію регіонів" у 5 та 6 скликаннях парламенту. У 2014 році він переїхав до Росії, проте у 2022 році повернувся до Херсона. Журавко співпрацював із представниками адміністрації, призначеної РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку деокупації територій Харківської області співробітники СБУ виявили 16 колаборантів.

Крім того, правоохоронці встановили особи понад 20 осіб, які могли співпрацювати з окупантами у Запорізькій області.

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