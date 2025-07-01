В Крыму уничтожен Су-30: ГУР показало удар "Бобра" по аэродрому в Саках

Разведчики показали, как дроны украинского производства UJ-26, более известные как "Бобер", поразили ряд вражеской техники во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, во время применения дронов был поврежден истребитель Су-30 на аэродроме в Саках

"Надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам - в частности, дорогостоящие системы ПВО московитов, которые ударные украинские "Бобры" "грызут", как барбарис", - говорится в заметке.

Также разведчики показали карды поражения ЗРГК "Панцирь-С1" вместе с обслугой, РЛС "Ниобий-СВ", береговой РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЭ".

Кроме этого в ГУР поделились кадрами повреждения российского истребителя Су-30 на аэродроме в Саках.