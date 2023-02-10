Оккупанты ночью массированно обстреляли ракетами Донецкую область: подробности

В ночь на 10 февраля Донецкая область подверглась многочисленным ракетным атакам. Вследствие обстрелов есть раненые и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Так, в Славянске из-за ударов повреждены предприятие и многоэтажка, в Новогродовке ранения получили два человека, также там разрушен дом.

Кроме того, в результате обстрелов в Константиновке повреждены промышленные помещения и теплотрасса, а в Курахово - здание предприятия.

На Волновахском направлении под постоянным огнем находится Угледар - поврежден дом в Богоявленке.

На Донецком направлении повреждена 3-этажка в Красногоровке. Ночью и утром произошли обстрелы Авдеевки из "Градов". Тем временем вследствие обстрелов Бахмута ранены три человека, в Предтечино - один гражданский. Кроме того, в Северной Торецкой общине повреждены хозяйственные постройки и админздание.

Также в Соледарской общине повреждена 5-этажка в Парасковеевке и разрушены три частных дома в Васюковке.

Фото: последствия обстрелов Донецкой области в ночь на 10 февраля (t.me/pavlokyrylenko_donoda)