В Донецке прозвучали взрывы: "власти" заявляют о погибших

Во временно оккупированном Донецке местные жители слышали взрывы. "Власти" заявили об якобы обстреле со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские источники.

В оперативных службах т.н "ДНР" сообщили о погибших во время удара.

"ВСУ в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по Донецку, в центре города есть погибшие", - сообщили представители оперативных служб.

Т.н. "глава ДНР" Денис Пушилин заявил о семи раненых в результате обстрела, сообщили российские СМИ. Позже, по информации местных "военкоров" стало известно о смерти одного журналиста.

Российские СМИ, сообщают, что, якобы украинские войска выпустили по городу 15 ракет из РСЗО.

"Украинские войска через 10 минут после наступления нового года выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку", - сообщили в местной "администрации".

Также стало известно, что в результате обстрела пострадала гостиница "Донбасс Пэлас"

Прилеты в Донецке

Ранее мы сообщали, что в одном из университетов временно оккупированного Донецка вспыхнул пожар. Там могли базироваться российские военные.

Напомним, 15 декабря в сети появилась информация о сильном пожаре во временно оккупированном Донецке. Позже выяснилось, что "прилеты" зафиксировали в Буденновском районе города. В результате вспыхнула нефтебаза.