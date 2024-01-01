ua en ru
Пн, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Донецке прозвучали взрывы: "власти" заявляют о погибших

Донецк, Понедельник 01 января 2024 01:02
UA EN RU
В Донецке прозвучали взрывы: "власти" заявляют о погибших Фото: В Донецке прозвучали взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Во временно оккупированном Донецке местные жители слышали взрывы. "Власти" заявили об якобы обстреле со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские источники.

В оперативных службах т.н "ДНР" сообщили о погибших во время удара.

"ВСУ в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по Донецку, в центре города есть погибшие", - сообщили представители оперативных служб.

Т.н. "глава ДНР" Денис Пушилин заявил о семи раненых в результате обстрела, сообщили российские СМИ. Позже, по информации местных "военкоров" стало известно о смерти одного журналиста.

Российские СМИ, сообщают, что, якобы украинские войска выпустили по городу 15 ракет из РСЗО.

"Украинские войска через 10 минут после наступления нового года выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку", - сообщили в местной "администрации".

Также стало известно, что в результате обстрела пострадала гостиница "Донбасс Пэлас"

Прилеты в Донецке

Ранее мы сообщали, что в одном из университетов временно оккупированного Донецка вспыхнул пожар. Там могли базироваться российские военные.

Напомним, 15 декабря в сети появилась информация о сильном пожаре во временно оккупированном Донецке. Позже выяснилось, что "прилеты" зафиксировали в Буденновском районе города. В результате вспыхнула нефтебаза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк
NEWS
В ГУР отреагировали на циничные заявления РФ об обстреле Харькова
В ГУР отреагировали на циничные заявления РФ об обстреле Харькова
DAILY
Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес