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В оккупированном Донецке раздались взрывы

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Донецк, Понедельник 14 августа 2023 09:41
В оккупированном Донецке раздались взрывы Фото: в оккупированном Донецке раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Утром 14 августа во временно оккупированном Донецке раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети сообщают о прилете по захватчикам в районе завода "Топаз". С места виднеется клуб дыма.

Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Взрывы в Донецке

Российские захватчики оккупировали Донецк еще в 2014 году. Однако в последнее время в городе участились взрывы. Там фиксируют прилеты по скоплениям россиян или их складам боеприпасов и техники.

Отметим, что украинские официальные лица и военные "работают" только по российским оккупантам и не атакуют гражданских.

Например, 13 июля местные сообщали о "прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО в Донецке.

Также 7 августа в оккупированном российскими войсками Донецке зафиксировали несколько "прилетов".

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