На оккупированной территории Запорожской области раздаются взрывы
Жители на временно оккупированной территории Запорожской области сообщают о громких взрывах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
По его словам, минувшой ночью был зафиксирован взрыв в Токмаке недалеко от района КШЗ. Федоров отметил, что оккупанты превратили его в свою военную базу.
Он также отметил, что вчера раздавались взрывы в Мелитополе.
"Взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, привезшая боеприпасы", - рассказал Федоров.
Ситуация в Запорожском направлении
Войска РФ недавно подтвердили наступление в западной Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев 6 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 марта, показывают, что кафиры недавно продвинулись к востоку от Роботиного и к северо-западу от Вербового (восточнее Роботиного). Позиционные бои продолжались вблизи Роботиного и Вербового.
Российский "военкор" утверждал, что действующие на Запорожском направлении войска РФ не имеют достаточного количества беспилотников, а подразделения, действующие вблизи Роботиного, не имеют надлежащих возможностей противобатарейной и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Напомним, в Запорожье и районе уменьшили продолжительность комендантского часа. Теперь она будет начинать действовать позже.
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