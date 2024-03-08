На оккупированной территории Запорожской области раздаются взрывы

Жители на временно оккупированной территории Запорожской области сообщают о громких взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, минувшой ночью был зафиксирован взрыв в Токмаке недалеко от района КШЗ. Федоров отметил, что оккупанты превратили его в свою военную базу.

Он также отметил, что вчера раздавались взрывы в Мелитополе.

"Взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, привезшая боеприпасы", - рассказал Федоров.